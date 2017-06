Madonna : Pouce à la bouche pour une sieste complice avec ses enfants

Maman comblée de cinq enfants, Madonna profite depuis quelques mois de tout son temps libre pour se ressourcer en famille. En février dernier, la star de 58 ans avait officialisé l'adoption des jumelles Stella et Esther, deux adorables fillettes de 4 ans originaires du Malawi comme leur frère et soeur, David et Mercy (11 ans). Aujourd'hui, tout ce petit monde savoure le début des vacances estivales en multipliant les activités et les sorties de groupe. Seuls Rocco (16 ans, installé à Londres avec son père Guy Ritchie) et Lourdes (20 ans) semblent momentanément absents.

Sur Instagram, où elle est désormais suivie par près de 10 millions de fans, la chanteuse américaine publie régulièrement des bribes de son quotidien avec ses quatre plus jeunes enfants. Entre photos et vidéos complices, l'interprète de Like a Virgin passe son temps à partager des souvenirs avec ses fans. Jeudi 28 juin, c'est un cliché où elle apparaît pouce à la bouche en train de faire une sieste avec sa progéniture, un ami de la famille et le fidèle chien du clan, Gypsy, que Madonna a posté sur son compte officiel.