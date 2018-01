Madonna : Topless contre Mona Lisa, elle embrase la Toile

Madonna est une férue de mode ! À ceux qui en douteraient, l'icône pop de 59 ans leur a adressé un charmant rappel. Son selfie topless affole les réseaux sociaux...

Madonna est très active sur Instagram, au grand bonheur de ses plus de 10 millions d'abonnés. Vendredi, la chanteuse et maman de Lourdes Leon (21 ans) y a publié un nouveau selfie. Elle apparaît seins nus sur l'autoportrait, la anse d'un sac à main et une épaisse croix noire lui couvrant la poitrine, par respect des règles de la communauté Instagram. Seules les images de cicatrices de mammectomie et de mamans en allaitement sont autorisées sur l'application.

"Je bave encore pour ce sac à main", écrit Madonna en légende, clin d'oeil à une photo d'archive la montrant avec son amie Debi Mazar "baver" pour le même sac.