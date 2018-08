Maëva Coucke blessée dans Fort Boyard : "J'ai été reçue par le médecin"

Fort Boyard est de retour ce samedi 4 août 2018 avec une nouvelle émission. Cette fois, ce sont Pascal (Koh-Lanta All Stars), Miss France 2018 Maëva Coucke, Miss France 2015 Camille Cerf, le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) Maxime Guény, les animateurs radio Miko et Cauet qui ont tenté de remporter de l'argent pour une association (Les Bonnes Fées). Une aventure dont notre reine de beauté actuelle devrait se souvenir pendant longtemps !

La (fausse) rousse - qui vient d'annoncer son célibat - s'est frottée à l'épreuve de la dégustation à l'instar de Pascal ou à l'épreuve du tapis roulant. Ce dernier jeu, qui consiste à décrocher des seaux placés en hauteur et verser son contenu alors que l'on se trouve sur un tapis roulant, aurait d'ailleurs pu très mal tourner pour Maëva Coucke. L'habitante du Nord de la France a en effet révélé à nos confrères de TV Mag s'être blessée en cours d'épreuve : "Camille Cerf me donnait des conseils. Comme m'accrocher à des petites chaînes lors de l'épreuve du tapis roulant. Ça n'a pas payé cette fois parce que je n'ai pas réussi et je me suis blessée ! Je me suis fait une entorse à la cheville... J'ai été reçue par le médecin du fort, qui a un cabinet aménagé. Heureusement, cela ne m'a pas handicapée pour la suite."

Maëva Coucke a donc pu poursuivre la compétition et n'avait qu'une idée en tête, amasser le plus d'argent possible pour Les Bonnes Fées : "J'étais motivée parce que l'argent va financer des ateliers Rose Danse pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. J'en ai rencontré certaines, qui m'ont dit qu'elles attendaient ces ateliers avec impatience. Durant les épreuves, je repensais à ce qu'elles m'avaient dit."

La jeune femme de 24 ans ne connaît malheureusement que trop bien cette maladie car sa maman a lutté contre un cancer du sein. A l'occasion d'un Facebook Live pour Purepeople.com réalisé le 9 janvier dernier, Maëva Coucke nous avait confié : "Ma maman a eu un cancer du sein il y a quelques années." Sa maladie ayant été rapidement détectée "elle n'a pas eu à subir de chimio ni même une ablation" et va mieux aujourd'hui.