Maëva Coucke (Miss France 2018) trop retouchée ? Ses admirateurs s'agacent

Mardi 12 juin 2018, les abonnés du compte Miss France sur Instagram ont été très surpris par le dernier cliché de notre reine de beauté Maëva Coucke. Sur celui-ci, de très nombreux internautes l'ont effectivement trouvée assez méconnaissable !

C'est pour les besoins du 14e numéro de Crush Magazine paru le 11 juin dernier (un magazine disponible dans des établissements hôteliers luxueux) que Miss France 2018 a pris la pose. Cependant, sur la couverture du magazine, son visage semble avoir subi quelques modifications post-shooting à en croire l'immense majorité des commentaires postés sous cette nouvelle photo.

"Trop de photoshop tue le photoshop. On dirait Camille Cerf !", "Là c'est une catastrophe, beaucoup trop de retouches", "Je ne l'ai même pas reconnue", "Trop de retouches", "On ne la reconnaît absolument pas, c'est abusé !", "C'est pas elle ! Si ?", "On te reconnaît à peine", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Sur son compte personnel, Maëva Coucke n'a pas encore relayé la photo en question. Peut-être partage-t-elle l'avis de ses admirateurs ! Ce lundi, elle indiquait à ses 296 000 abonnés être actuellement de retour dans ses terres du Nord, et plus particulièrement à Hesdin (Pas-de-Calais).