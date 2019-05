Maeva (Moundir 4), un retour en France compliqué : "J'ai pris beaucoup de kilos"

Deux ans après leur aventure dans Secret Story 10, Marvin et Maeva se sont retrouvés dans Moundir et les apprentis aventuriers 4. Comme les autres candidats, les ex devaient vivre à la manière de Robinson Crusoé. Ils devaient aussi remporter les épreuves physiques prévues par Moundir pour espérer remporter de quoi manger ou une immunité pour le Conseil. Une expérience pas toujours simple à vivre, surtout pour la jeune femme de 26 ans.

"On est quand même vachement restés soudés. Maintenant, je ne l'aurais pas cru, mais c'est moi qui étais la plus chiante. Je démarrais un peu facilement", nous a confié Maeva. Elle a heureusement pu compter sur le soutien de son binôme pour avancer dans l'aventure. "C'est très dur. Même quand ce sont des petites embrouilles, ça prend des proportions énormes. Il faut gérer la faim aussi. Quand on ne mange pas, on se rend compte qu'on ne réfléchit pas de la même manière", a précisé le beau métis de 24 ans.

Lors du tournage, Maeva a beaucoup souffert de la faim. Si elle ignore combien de kilos elle a perdus en Thaïlande, elle sait qu'elle a "pris beaucoup de poids" lors de son retour en France. "J'ai perdu 7 kilos, nous a quant à lui raconté Marvin. Je ne mangeais que de la noix de coco, je me vidais. J'en ai repris 12. J'avais déjà repris 5 kilos deux jours après notre retour en France." Le duo a ensuite expliqué que manger normalement avait été difficile après l'aventure.

"Ça a été hyper compliqué. Je trouve que tu t'es mieux contrôlé que moi. C'était une vraie souffrance. J'avais envie de vomir à chaque fois. Je commence tout juste à me réguler", a déclaré Maeva.

