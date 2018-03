Maître Gims marié à deux femmes ? Demdem au courant...

Maître Gims aimerait devenir français mais la justice française ne lui a toujours pas accordée alors qu'il vit depuis ses 2 ans dans l'Hexagone, lorsque ses parents ont quitté l'Afrique avec ses frères et sa soeur. "J'avais fait une première demande, qui m'a été refusée il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas compris pourquoi", expliquait-il encore à Nikos Aliagas le 18 mars dernier dans l'émission En balade diffusée sur Europe 1. Selon Closer, la vie amoureuse du chanteur de 31 ans serait en cause.

Le magazine révèle dans son numéro du 30 mars que Gandhi Djuna (le vrai nom du Maître Gims) serait marié à deux femmes, Demdem son actuelle épouse, et une "Française qui vit au Maroc, et avec laquelle il a eu quatre enfants." L'interprète de Camélon l'aurait épousée "très jeune" et n'aurait jamais divorcé. Il serait donc d'après nos confrères marié à deux femmes, "juridiquement, pas dans les faits". Une femme dont Demdem "connaît évidemment l'existence." Dans le documentaire inédit Maître Gims, à coeur ouvert diffusé le 29 mars dernier sur W9, il était effectivement rappelé que le chanteur a épousé Demdem en 2005, alors qu'il n'avait que 19 ans.

Se dévoilant comme elle ne l'avait encore jamais fait devant les caméras, Demdem a évoqué pour la toute première fois leur couple et leur vie de famille. "Il aime beau­coup jouer avec les enfants. Il n'a pas beau­coup de temps avec eux donc, quand il est là, les enfants adorent. Lui, il aime bien passer du temps avec eux aussi", a-t-elle ainsi confié. La jeune femme a également abordé une période délicate, ce moment où Maître Gims s'est lancé en solo et rencontré un succès fulgurant qui a déstabilisé son couple. " J'ai un peu pris peur au moment où il a commencé vraiment en solo, puisque j'étais habituée avec Sexion (d'assault), ils étaient plusieurs. Quand les lumières se sont vraiment mises sur lui, quand il a fait Subliminal, tout s'est accéléré, tout a été beaucoup plus rapide. Là, j'ai un peu eu peur", a-t-elle expliqué assurant qu'ils ont fini par trouver leur équilibre.