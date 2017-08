Malia Obama : Harcelée pour une photo, elle finit par céder...

Après une année de césure, Malia Obama est enfin arrivée à Harvard. La fille aînée de l'ancien président américain Barack Obama fait des débuts remarqués. Comme le rapporte TMZ.com, sa présence ne passe pas inaperçue...

Samedi 26 août 2017, Malia Obama se rendait dans un restaurant pour acheter une salade avec une amie quand une femme âgée l'a reconnue et lui a demandé si elle pouvait la prendre en photo pour faire plaisir à son petit-fils. L'étudiante de 19 ans n'avait pas très envie d'être prise en photo sur le moment et a poliment refusé. Mais c'était sans compter la volonté de fer de la dame, qui a attendu qu'elle sorte de l'établissement pour braquer son appareil photo sur elle. Malia Obama n'a pas apprécié et lui a dit : "Vous allez vraiment me prendre en photo comme un animal dans sa cage ?" Finalement, la jeune femme a fini par prendre la pose avant de poursuivre sa route....

Malia Obama s'est récemment installée sur le campus d'Harvard après des vacances familiales en Asie et un stage à New York dans les locaux de la Weinstein Company. La soeur aînée de Sasha (16 ans) a reçu un coup de main de ses parents pour transporter ses cartons.

Thomas Montet