Mallaury Nataf, SDF – Ses anciens collègues alarmés : "Elle est malade..."

Mercredi 18 octobre 2017, Jean-Luc Azoulay dévoilait sur CStar qu'il n'avait plus aucune nouvelle de Mallaury Nataf, l'actrice emblématique de sa série des années 1990 Le Miel et les Abeilles devenue SDF.

Également interrogé par Le Parisien dans la foulée de cette annonce, le producteur a expliqué : "Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle ne veut plus qu'on l'aide. C'est dommage car nous pourrions la faire tourner dans une de nos séries. Mallaury a toujours été écorchée vive, un peu perchée. (...) Elle était difficilement gérable. Mais tout le monde l'aimait bien, car elle était gentille, fragile... C'est triste."

François Rocquelin, qui campait le rôle d'Aristide dans Le Miel et les abeilles, a lui aussi tenté d'aller à la rencontre de l'ex-comédienne de 45 ans en compagnie de Gérard Pinteau, l'acteur qui jouait le rôle du père de Mallaury. Ce fut un échec. "Fin 2016, nous avons retrouvé Mallaury assise sur une grille du boulevard des Italiens (...) elle s'est braquée : 'Vous ne me touchez pas ! Allez-vous en !' Nous sommes revenus plus tard, je lui ai proposé une cigarette, qu'elle a acceptée. La discussion s'est engagée. Elle savait très bien qui on était mais elle répétait : 'C'est le passé, je ne veux plus en parler. C'est mon choix d'être dans la rue, je n'ai pas besoin d'aide", s'est-il souvenu. Et de poursuivre attristé : "Ses propos étaient décousus. Elle se disait victime d'un complot, accusait certains de la rechercher, entre paranoïa et schizophrénie. Elle a pété un plomb, elle est malade, cela se voit dans son regard, toujours aussi beau mais absent. Nous avons tous peur que cela finisse mal."

Pour rappel, le producteur des Mystères de l'amour avait déclaré sur CNews : "Je n'ai pas de nouvelles, hélas. Certains membres de mon équipe sont partis à sa recherche, l'ont retrouvée, lui ont proposé de l'aider, elle leur a dit qu'elle n'en avait pas besoin et les a envoyés balader." Et d'ajouter : "Si Mallaury nous entend, si elle a besoin d'aide, qu'elle nous le fasse savoir."

Mallaury Nataf a révélé en 2012, lors d'une interview accordée au Parisien, qu'elle vivait dans la rue depuis mars 2011. Un témoignage bouleversant qui avait ému de nombreux fans. Et en 2015, c'est à Voici qu'elle révélait être toujours dans la même situation et avoir perdu la garde de ses trois enfants Rafaël (né en 1998), Angeline (2000) et Shiloh (2009).

Une situation alarmante...