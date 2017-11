Mannequin de 14 ans morte d'épuisement : Ce n'est pas la cause du décès !

Vendredi 27 octobre, à Shanghaï, le mannequin russe Vlada Dzyuba (14 ans) est morte d'épuisement après 13 heures de travail consécutives, sans pause et deux jours de coma. C'est du moins ce qui a d'abord été indiqué. Mais, comme le dévoile l'AFP, les causes de la mort de l'adolescente sont autres.

La police de Shanghai a écarté la piste criminelle et mis en doute les allégations selon lesquelles le surmenage aurait contribué à son décès. Selon un communiqué de la police de Shanghai, publié vendredi 17 novembre, Vlada Dzyuba est décédée d'une défaillance de plusieurs organes suite à une suspicion d'infection du système nerveux central, peut-être une méningite. "Un examen médico-légal n'a révélé aucune blessure violente à la surface du corps, les analyses sanguines de routine étaient négatives, et aucune anomalie n'a été trouvée", est-il indiqué dans le communiqué.

Pour rappel, Vlad était en Chine pour participer à la Fashion Week locale (du 11 au 18 octobre). Mardi 24 octobre, trois jours avant sa disparition et la veille de sa plongée dans le coma, Vlada Dzyuba a été victime d'un accès de fièvre et de vertige. La jeune fille s'est évanouie et n'a été transportée à l'hôpital que le lendemain, mercredi 25 octobre. "Elle m'a appelée pour me dire 'Maman, je suis tellement fatiguée, je voudrais tellement dormir'. Je n'ai pas dormi moi-même depuis. Je l'appelais constamment pour lui demander d'aller à l'hôpital", a confié la mère de Vlada Dzyuba à la chaîne de télé russe NTV.