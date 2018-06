Manon Marsault, maman heureuse avec Tiago : En route vers un 2e bébé ?

Le 24 mai 2018, la starlette des Marseillais (W9) Manon Marsault donnait naissance à son premier enfant, un petit garçon prénommé Tiago. Une naissance qui a fait de Julien Tanti un papa heureux et qui sera l'objet d'une série-documentaire intitulée Manon + Julien = bébé fraté, prochainement disponible sur 6play.

Ravie de son quotidien de jeune maman depuis deux semaines, la belle Manon a d'ailleurs d'ores et déjà établi sur Snapchat qu'elle serait partante pour donner prochainement un petit frère ou une petite soeur à son fiston. "On m'aurait posé la question étant enceinte il y a dix jours, j'aurais répondu non, pas maintenant, pas avant des années. Mais quand je vois à quel point Tiago grandit vite... Le deuxième ne sera pas pour tout de suite ça c'est sûr, j'ai besoin de me retrouver en tant que femme, de retrouver mon homme, qu'on profite un peu tous les deux, tous les trois avec Tiago, mais oui je pense que j'en ferai un deuxième dans pas trop trop longtemps non plus", a-t-elle assuré.

En attendant, Manon et Julien profitent de leur nouveau quotidien mais n'oublient pas de donner de leurs nouvelles à leurs admirateurs... et parfois même à leurs haters. Ainsi, quand la jeune maman a recueilli de nombreuses critiques sur le fait qu'elle passe parfois du temps sans son enfant, celle-ci a répondu : "Ma maman s'occupe de Tiago et ça pose un souci ? (...) Désolée d'avoir la chance d'avoir une mamie qui a tout lâché pour son petit-fils, qui va être à temps plein avec moi et qui l'est déjà, qui va même habiter à la maison, qui va nous suivre partout (...) j'ai été chez le dentiste et c'est ma mère qui s'est occupée de Tiago (...) Il vous en faut peu !" Manon Marsault a aussi prévenu, que ça plaise ou non : "Tiago va être très, très souvent avec sa grand-mère."