Manon Marsault mariée à Julien Tanti : sa sublime robe de mariée en photos

C'est officiel, Manon Marsault et Julien Tanti sont mariés ! Après s'être dit "oui" à la mairie, le couple emblématique des Marseillais (W9) ont échangé leurs voeux à l'église, samedi 4 mai 2019. Pour l'occasion la jolie brune s'est dévoilée encore plus resplendissante que les jours précédents en robe de mariée divine !

Après s'être affichée en combinaison blanche à paillettes à la mairie puis en ensemble crop top/jupe en dentelle lors du repas sur la plage, Manon Marsault a enfin dévoilé sa robe de mariée. Si les fans du couple s'étaient dit déçus des choix vestimentaires de la belle, les dernières photos du mariage font l'unanimité ! Il faut dire que Manon Marsault est apparue sublime : la jeune maman a opté pour une robe de mariée sans manches, à col haut et dos nu. Toute de dentelle blanche et nude, la pièce était en coupe sirène et accessoirisée d'un voilage autour de la taille.

Lors de cette troisième et dernière journée de mariage, la maman du petit Tiago (bientôt 1 an) a changé de tenue. Après s'être affichée moulée en robe de mariée, la belle s'est dévoilée en robe blanche asymétrique à plumes. Puis, en fin de soirée, au moment de couper la pièce montée, la belle brune a porté une troisième robe de soirée argentée mettant en valeur sa silhouette de rêve.

Rappelons que Manon Marsault et Julien Tanti ont célébré leur mariage en présence de nombreux candidats de télé-réalité devenus leurs amis. Paga, Greg, Nacca, Benjamin Samat, Adixia, Milla Jasmine, Maeva, Julien Bert ou encore Nikola Lozina, Carla Moreau, qui affichait un joli baby bump, Kevin Guedj, Jessica Thivenin, également enceinte, ainsi que son amoureux Thibault Garcia Kuro étaient de la partie.