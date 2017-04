Manon Marsault, ses prothèses mammaires bientôt périmées : "Elles ont dix ans"

Manon Marsault est une vraie bombe. Cependant, la petite amie de Julien Tanti des Marseillais (W9) ne cache pas qu'elle a eu recours de nombreuses fois à la chirurgie esthétique pour parfaire son image...

Interrogée par nos confrères du magazine Public, la sublime brune de 28 ans a accepté de parler de son addiction au bistouri. Tout a commencé pour elle à l'âge de 18 ans ! "À cet âge, j'ai reçu mes premières injections dans les lèvres. À l'époque, j'étais très extravertie et je rêvais d'être très pulpeuse. C'était la mode !", s'est-elle rappelée. Et de poursuivre : "À 20 ans, j'ai voulu combler mes cernes à l'acide hyaluronique, car ces marques me complexaient énormément."

Malheureusement, l'opération ne s'est pas déroulée comme prévu et Manon n'est pas passée très loin du pépin. "J'ai consulté un mauvais praticien et me suis retrouvée avec des petits amas sous les yeux. Heureusement, ces traces disgracieuses ont disparu avec le temps", a-t-elle avoué. Désormais, la star de W9 ne s'adresse plus qu'à des professionnels reconnus.

En outre, après avoir succombé à l'appel du Botox, des injections de Mésoline et du Vampire Lift, Manon sait qu'elle devra bientôt repasser sur le billard pour une opération plus lourde. La raison ? Ses prothèses mammaires seront bientôt périmées. "Elles ont 10 ans maintenant. J'ai étrangement plus peur de passer sur le billard aujourd'hui qu'à l'époque, ou lorsque j'ai refait mes fesses, l'opération la plus douloureuse qui soit !", a-t-elle indiqué.

Courage Manon !