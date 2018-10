Manon Marsault : Une vidéo de son bébé choque les internautes

Ce sont des images qui ont écoeuré la Toile et Manon Marsault n'a pas l'air de réaliser qu'elle a dépassé les bornes. La star de télé-réalité qui a donné naissance à son fils Tiago, le 24 mai 2018, a diffusé sur Snapchat une vidéo d'elle filmée dans sa voiture. Elle s'y trouve en compagnie d'un ami prénommé Nico. Sur la banquette arrière, tranquillement assis dans son siège-auto le petit Tiago ne dort pas. Une chose qui semble agacer sa maman. "Il m'énerve là, vraiment. Donc mon chéri, tu ne veux pas dormir, maman elle va mettre la musique à fond et crois-moi tu ne vas pas dormir dans la voiture non plus", déclare-t-elle.

Puis, elle demande à son ami d'allumer les lumières qui se trouvent dans la voiture, histoire d'empêcher son bébé âgé de bientôt 5 mois de dormir et annonce : "C'est parti, c'est la discothèque et crois-moi petit que si tu pouvais être accepté en boîte je t'aurais emmené pour que tu sois fatigué." La bimbo a alors mis ses menaces à exécution et lancé la musique très forte.

Puis, un plan de son fils éveillé écoutant la musique assourdissante est diffusé, accompagné du message "pas dodo", suivi d'un smiley en colère. Au final, on ne sait pas au bout de combien de temps le petit Tiago s'est endormi mais cela n'a pas plu à sa mère. "Fais chier", lance-t-elle, précisant ensuite que pour son bébé il est 13h à Los Angeles – le couple est en effet parti aux Etats-Unis il y a peu. Manon Marsault s'étonne donc que son fils âgé de quelques semaines ne gère pas aussi bien qu'elle le décalage horaire...

Les internautes ont bien sûr été outrés et ont vivement critiqué, voire insulté la maman accusée de maltraitance.