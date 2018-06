Manon (The Voice) enceinte : La conséquence qu'elle n'avait pas prévue !

Elle avait fait sensation dans la troisième saison de la compétition de chant, The Voice, en 2014. Avec ses cheveux rouges, sa voix puissante et sa forte personnalité, Manon était rapidement devenue une candidate incontournable du programme. Quatre ans plus tard, la vie de la chanteuse a bien changé. Loin des feux des projecteurs, Manon a mené son petit bout de chemin au côté de son mari dont elle est tombée enceinte de leur premier enfant. Un petit garçon dont le prénom a déjà été révélé.

Au milieu d'autant de joie, Manon dévoile également quelques inconvénients de femme enceinte. Arrivée à son cinquième mois de grossesse, elle a vite déchanté en constatant que ses doigts avaient gonflés. Dans sa story Instagram, elle n'hésite pas à partager ce détail avec ses followers.