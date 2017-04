Manuella (Koh-Lanta Cambodge) : Bikinis, robes sexy... Ses photos torrides !

À 35 ans, Manuella a un CV de mannequin bien rempli. Publicité pour le site de rencontres Happn, égérie de la compagnie aérienne Britany Ferries ou encore de DPM by Depech'Mode... son physique attire toujours autant les marques, et on comprend pourquoi !

La jolie brune a un physique de rêve qu'elle n'hésite pas à exhiber sur son compte Instagram. Ses abonnés ont régulièrement le loisir d'admirer ses nombreux shootings. La maman de deux enfants a également partagé des clichés d'elle torride en maillot de bain à la plage, en robe sexy pendant une séance photo ou en short sur un voilier. Des instantanés à consommer sans modération.

Toutefois, ce n'est pas pour sa belle silhouette que Manuella a été choisie pour intégrer Koh-Lanta, mais pour sa rage de vaincre. "Je veux casser mon image de femme parfaite", a confié la membre des rouges (Les Bokor) dans son portrait. Mission réussie puisque depuis le début de l'aventure, elle excelle lors des épreuves physiques, ainsi que sur le camp. Elle a d'ailleurs été choisie par son équipe pour désigner les nouveaux membres de sa team à la suite de la dissolution de l'équipe jaune. Preuve que les aventuriers lui accordent leur entière confiance.