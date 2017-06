Marc Bartra : La page de l'attentat se tourne avec des vacances à Ibiza

Pas besoin d'aller très loin pour apercevoir les footballeurs en vacances. Les stars du ballon rond se sont tous passé le mot pour se la couler douce du côté des Baléares. Tandis que Lionel Messi et sa fiancée torride Antonella Roccuzzo ont jeté l'ancre du côté de Formentera en compagnie de Luis Suárez, Cesc Fàbregas et leurs compagnes, que Mathieu Valbuena a été aperçu en charmante compagnie à Ibiza, c'est cette même destination qu'a choisie Marc Bartra pour ses vacances entre amis.

Le footballeur espagnol de 26 ans évoluant au Borussia Dortmund a été repéré en pleine mer le 13 juin, à bord d'un yacht loué avec ses partenaires de farniente. Reconnaissable à ses tatouages sur le bras droit et à sa silhouette musclée, le charmant brun n'a pas volé ses instants de détente, agrémentés de séances de bronzage et de baignades.

Le défenseur central du Borussia Dortmund a vécu une deuxième partie de saison particulière délicate à la suite d'un épisode traumatisant, l'attentat survenu le 11 avril dernier alors qu'il était en route pour le quart de finale aller de Ligue des Champions contre l'AS Monaco avec ses coéquipiers. Unique blessé dans l'attentat qui a frappé son bus, Marc Bartra s'est certes bien remis de sa fracture au bras droit mais demeure traumatisé par cette soirée. Le footballeur a craint de ne jamais retoucher un ballon. "Lorsque j'ai reçu des projectiles, j'ai vraiment cru ne jamais pouvoir rejouer au football. Dans les cinq ou dix minutes qui ont suivi les trois explosions, je ne pouvais plus bouger. Je n'entendais absolument rien", a-t-il récemment témoigné à L'Équipe.

Doté d'un mental d'acier, entouré par une équipe de professionnels, le joueur espagnol est retourné à la compétition le 20 mai dernier et a remporté la Coupe d'Allemagne contre Eintracht le 27 mai. "J'étais au fond du trou et désormais, je me sens plus fort que jamais", avouait-il il y a quelques jours à L'Équipe. Une résurrection qui valait bien une pause de quelques jours à Ibiza.

Olivia Maunoury