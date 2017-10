Marc Lavoine : Sa femme Sarah laisse une fenêtre ouverte et se fait cambrioler

Les monte-en-l'air font de plus en plus de victimes, Sarah Lavoine en a fait la douloureuse expérience. La décoratrice et architecte d'intérieur et femme du chanteur Marc Lavoine s'est fait dérober deux biens précieux à son domicile parisien du 1er arrondissement comme le rapporte Closer, deux montres Rolex soigneusement placées dans un coffret à bijoux et dont les montants sont estimés à 50 000 euros et 29 000 euros

Le cambriolage s'est déroulé en son absence, alors qu'une fenêtre de son appartement duplex avait été laissée ouverte en raison de la douceur exceptionnelle qui a régné sur la capitale durant plusieurs jours. Les malfaiteurs ont fait preuve de professionnalisme puisqu'ils n'ont laissé aucune trace ADN lors de leur passage, rendant impossible tout identification. Leur passage a été facilité par l'absence de vidéosurveillance. Seul un gardien est chargé de surveiller les allers et retours.

Mariée depuis 1995 à Marc Lavoine, Sarah Lavoine se montre régulièrement sans le chanteur. Ses dernières apparitions sans lui remontent à ce mois-ci lorsqu'elle avait participé à l'inauguration de la boutique de la marque de lingerie Vanity Fair à Paris, avec l'actrice Mélanie Thierry, et qu'elle s'était engagée en faveur des femmes avec Énora Malagré et Sophie Davant en apportant son soutien à l'association Ensemble contre la gynophobie de la réalisatrice Lisa Azuelos.