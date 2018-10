Marc-Olivier Fogiel : Le drame qui a fait "rejaillir" son désir de paternité

Marc-Olivier Fogiel a sorti un livre, Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?, dans lequel il évoque la naissance de ses deux filles par GPA, Mila (7 ans) et Lily (5 ans). Interrogé par le magazine ELLE, le journaliste de 49 ans a dévoilé ce qui lui a donné envie d'être père.

"Lorsque j'ai découvert mon homosexualité, assez tôt, le corolaire à l'époque était que lorsqu'on était gay, on n'était pas papa. Et longtemps, cette idée fut plus qu'une douleur, malgré une vie heureuse", confesse-t-il tout d'abord. Mais il y a parfois des événements qui changent tout. C'est ce qui s'est passé pour Marc-Olivier Fogiel il y a quatorze ans. Un événement tragique a tout remis en cause. Il explique : "J'étais en Thaïlande au moment du tsunami de 2004, j'ai vu des scènes d'enfer. A mon retour, j'étais effondré, je me suis dit, maintenant, soit je vais vers la mort, soit je choisi la vie. Et mon désir de paternité a rejailli."

La star du PAF et de la radio a donc choisi la vie et s'est dirigé vers la GPA. "Quand on est un couple gay, pour construire une famille, il n'y a pas cinquante solutions. Pour de nombreuses raisons, j'ai écarté l'adoption et la coparentalité. Quant à la GPA, j'avais à peu près toutes les réserves que ses opposants ont aujourd'hui. Mais j'ai enquêté et découvert une réalité à l'opposé de mes préjugés." Le présentateur du Divan et son mari François Roelants sont donc allés aux Etats-Unis où ils ont choisi une donneuse d'ovocyte et ensuite rencontré une autre femme, Michelle, qui a porté leurs filles. La suite on la connaît. Les adorables Mila (7 ans) et Lily (5 ans) sont nées pour le plus grand bonheur de leurs papas.

A Sept à Huit, Marc-Olivier Fogiel n'a pas caché se rendre tous les jours comptent de son bonheur : "La paternité m'a changé totalement. Si vous me demandez, je suis d'abord papa. Depuis qu'elles sont nées, je crois que je pleure tous les jours. Les mots, les petits dessins, les je t'aime, la première fois que je les dépose à l'école. Je pleure tous les jours. Ça fait beaucoup rire mon mari."

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Marc-Olivier Fogiel dans le magazine ELLE en kiosques le 5 octobre 2018.