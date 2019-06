Marcia Cross : Son cancer de l'anus lié au cancer de la gorge de son mari

Marcia Cross ne cache rien du cancer de l'anus auquel elle a été confrontée l'an dernier. L'ex-star de la série Desperate Housewives s'est à nouveau exprimée sur le sujet à l'occasion d'une interview pour la chaîne CBS. Elle a donné de nouveaux détails.

Actuellement en rémission, un an et demi après avoir appris qu'elle souffrait d'un cancer, l'actrice américaine de 57 ans veut se faire la porte-parole de ceux qui n'osent pas parler de leur maladie. "Je sais qu'il y a des gens qui ont honte. Vous avez un cancer et par-dessus le marché il faudrait que vous ayez honte ? Comme si vous aviez fait quelque chose de mal, juste parce que ça a pris place dans votre anus ? Soyons sérieux ! Vous avez déjà suffisamment à encaisser", a-t-elle confié.

Et Marcia Cross de révéler des détails sur son propre cancer pour déculpabiliser les autres. La star a ainsi dévoilé qu'au cours de son traitement, elle avait appris que la souche de son cancer était liée au virus du papillome humain (une infection sexuellement transmissible) dont souffrait son mari Tom Mahoney, victime d'un cancer de la gorge. Le virus du papillome humain peut causer jusqu'à 90% de cancers de l'anus, du col de l'utérus, des parties génitales et de la gorge. Les différentes formes du virus peuvent toutefois être prévenues par un vaccin. Ainsi, l'actrice a ajouté que ses filles de 12 ans, les jumelles Savannah et Eden, allaient en recevoir un dans les prochaines semaines.

En avril dernier, dans les pages de People, Marcia Cross encourageait les gens à se faire dépister. "Si quelque chose ne va pas, écoutez votre corps et parlez à votre médecin. Ne laissez rien passer. C'est un cancer qui se soigne très bien s'il est dépisté tôt, comme le mien", disait-elle. Et la star de préciser que des saignements, des douleurs, des démangeaisons ou des grosseurs étaient des signes à surveiller...

