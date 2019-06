Maria Bello : La réaction de son fils quand il a appris qu'elle aimait une femme

Vendredi 28 juin, en prime sur M6, les téléspectateurs découvriront la suite des aventures de NCIS : Enquêtes spéciales avec Maria Bello. Présente au Festival de Monte-Carlo il y a quelques jours, l'actrice de 52 ans, également aperçue dans Urgences (saison 3 et 4), a fait des confidences sur la série mais surtout sur sa vie privée. Elle a notamment évoqué son homosexualité.

En 2015, la jolie blonde qui incarne le rôle de Jack Sloane dans la série américaine a sorti un livre, Whatever... Love Is Love: Questioning the Labels We Give Ourselves (Peu importe... l'amour, c'est l'amour : S'interroger sur les étiquettes que l'on se met à soi-même), dans lequel elle parle de son amour pour les femmes. Un essai dont le titre est inspiré de son fils, Jackson (18 ans, son père est son ex, Dan McDermott). Elle explique au Parisien : "Le titre est une phrase de mon fils. C'est ce qu'il m'a répondu quand je lui ai dit que j'étais amoureuse de ma meilleure amie. 'Peu importe... l'amour, c'est l'amour' : cette réaction m'a inspirée. L'obsession des étiquettes, que je développe dans le livre, était un thème assez nouveau à l'époque, alors que, maintenant, c'est un débat permanent auquel je suis heureuse d'avoir participé."

C'est en 2013 que Maria Bella a fait son coming out. "J'étais amoureuse de quelqu'un et je ne le lui avais pas dit. Je vis une relation avec une femme que je considère comme ma meilleure amie et qui est comme une marraine pour mon fils", avait-elle déclaré au New York Times à l'époque.

Maria Belle est en couple depuis 2013 avec Clare Munn, sa meilleure amie.