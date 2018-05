Mariage d'Harry et Meghan : Pippa Middleton radieuse avec son mari James

Qu'il est loin, le temps où la presse du coeur anglo-saxonne voulait à tout prix imaginer une romance entre le prince Harry et Pippa Middleton ! En ce samedi 19 mai 2018, le premier convole en justes noces avec Meghan Markle sous l'oeil de la seconde, qui s'apprête à fêter dimanche 20 son premier anniversaire de mariage.

Pippa Middleton et son époux James Matthews faisaient en effet partie de invités du mariage princier, en la chapelle St George du château de Windsor dans le Berkshire, un an après leurs propres noces à quelques dizaines de kilomètres de là, en l'église St Mark d'Englefield.

Si on la dit enceinte de son premier enfant, la soeur de la duchesse de Cambridge n'en laissait rien paraître sous sa jolie robe à fleurs de la marque The Fold, look complété par un chapeau assorti de chez Jess Collett, au bras de son mari James et en compagnie du reste de sa famille. Pippa s'était d'ailleurs vraisemblablement entendue avec sa mère pour accorder leurs tenues, Carole Middleton portant une robe et un manteau Catherine Walker dans les mêmes tons - un bleu-vert pastel - auprès de son mari Michael. James Middleton, frère cadet de Kate et Pippa, était également présent, en célibataire puisque son histoire en dents de scie avec Donna Air a pris fin, cette dernière vivant à présent une romance avec Ben Carrington.

Protocole oblige, la duchesse Catherine de Cambridge était parmi les dernières à arriver à la chapelle St George.