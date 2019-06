Mariage de Jesta (Koh-Lanta) : Matière, marque... Tout sur sa robe de mariée

Après trois ans d'amour, Jesta et Benoît, qui se sont rencontrés dans Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1) en 2016, ont célébré leur mariage. La cérémonie s'est déroulée samedi 1er juin 2019 près de Toulouse, au domaine de Rochemontès. Pour l'occasion, la jolie Jesta, enceinte de son premier enfant, s'est montrée divine en robe de mariée blanche. Manches en dentelle, petit décolleté et coupe empire ont su sublimer son ventre bien arrondi de future maman. En exclusivité pour Purepeople.com, Camille Polvoreda, fondatrice de la marque Naomie's Closet où Jesta a trouvé cette sublime pièce, se livre sur cette expérience.

Comment s'est passée la rencontre avec Jesta ? Que cherchait-elle ?

Le premier contact s'est fait via Instagram, elle m'a contactée en message privé. Après quelques échanges, nous avons fixé un rendez-vous au showroom à Revel [Haute-Garonne, NDLR]. Je le privatise pour chaque cliente. Ils sont venus tous les deux avec Benoît dès le premier rendez-vous. Le courant est bien passé entre nous, j'ai tout de suite compris sa demande. Elle souhaitait une robe avec des manches en dentelle, de la fluidité sur le bas, et un décolleté, mais pas trop plongeant. Le plus important pour elle était de porter une jolie robe, mais qui soit confortable et adaptée à la grossesse.

En quelle matière est faite la robe ? Combien de temps avez-vous mis à la confectionner ?

La robe de Jesta se compose de dentelle, satin et mousseline légère. Pour chaque robe, c'est compliqué d'évaluer le temps de confection car finalement il y a énormément d'étapes autant en showroom qu'en atelier. Jesta a validé sa création au premier essayage, nous avons donc pris une première fois les mensurations ce jour-là, pendant son premier trimestre de grossesse, puis effectué une seconde prise des mensurations au second trimestre, ensuite la robe était prête à être essayée.

Comment avez-vous adapté la robe au joli ventre arrondi de Jesta ? Y a-t-il eu des retouches de dernière minute ?

Avec le sur-mesure, TOUT est possible. Nous avons choisi une forme empire qui s'adapte parfaitement à un baby bump. Ensuite, j'ai écouté son ressenti sur l'évolution de son corps, et j'ai fait confiance à mon expérience pour ajouter les centimètres nécessaires là où il fallait. Nous avons bien rigolé avec le faux ventre que j'ai au showroom pour simuler la grossesse ! En tout cas, elle était sûre qu'elle aurait un ventre bien galbé le jour J, elle me le répétait sans cesse (rires). Nos pronostics à toutes les deux étaient bons, puisque sa robe n'a nécessité qu'une seule et unique retouche, ajuster la longueur sur le devant.

Combien doivent débourser de futures mariées pour une telle robe ? Avez-vous une fourchette de prix ?

Je pense que la question du prix il faudrait la poser directement à Jesta. C'est quand même très personnel... En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que la fourchette de prix pour une création Naomie's Closet est vraiment très variable. Tout dépend des matières choisies par la mariée, de la forme de la robe, etc. Chaque cliente repart avec un ou plusieurs devis en fin d'essayage et on peut toujours effectuer des changements en fonction du budget de chacune.

Avez-vous déjà eu des retombées depuis le mariage de Jesta et Benoît sur votre commerce ?

Oui ! Et je suis tellement heureuse de toutes ces parutions presse, je suis styliste autodidacte, j'ai créé Naomie's Closet à l'âge de 23 ans, c'est un rêve de petite fille qui se réalise là ! Je remercie du fond du coeur Jesta pour sa confiance, vraiment, je les remercie tous les deux, ce sont deux belles personnes très humbles et adorables ! Je leur souhaite beaucoup de bonheur à venir !

