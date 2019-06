Mariage de Jesta et Benoît : Le couple de Koh-Lanta s'est dit oui !

C'est officiel, Jesta et Benoît, ex-aventuriers de Koh-Lanta (TF1), ont célébré leur mariage. La cérémonie s'est déroulée à Toulouse, ce samedi 1er juin 2019. Un heureux événement pour les amoureux qui attendent également l'arrivée de leur premier enfant.

Après des mois de préparation, Jesta et Benoît se sont dit "oui" à la mairie, à Toulouse, en présence de leurs proches. C'est chacun de leur côté, au bras de leurs mamans, que les futurs époux sont arrivés devant la maire. Le beau brun était habillé d'un costume gris, chemise et gilet blancs assortis à ses baskets. Quant à la jolie Jesta, elle a bluffé ses invités en robe de mariée à manches longues en dentelle et coupe droite moulant son baby bump. Cheveux relevés en chignon wavy et maquillage naturel, la future maman était divine.

Pour l'occasion, Jesta et Benoît ont pu compter sur la présence d'anciens camarades de Koh-Lanta comme Candice, Amandine, Kunle, Lau, Laurent Maistret, Myriam, Cédric, Wafa ou encore Freddy. Ce n'est pas tout : Charlène et Benoît, révélés dans Secret Story 11, étaient également de la partie.

Rappelons que Jesta et Benoît se sont rencontrés en 2016 sur le tournage de Koh-Lanta, l'île au trésor, édition remportée par le beau brun. Depuis, ils ne se quittent plus. Après avoir emménagé ensemble à Toulouse, les amoureux ont enchaîné les voyages à Bali, Dubaï ou encore New York. C'est d'ailleurs en plein coeur de la Grosse Pomme que Benoît a fait sa demande en mariage à Jesta, en octobre.

Aujourd'hui, le couple s'est marié et d'ici quelques jours, ils accueilleront leur premier bébé. En effet, Jesta est enceinte et s'apprête à accoucher prochainement d'un petit garçon dont le prénom a déjà été révélé sur les réseaux sociaux : Juliann.

Toutes nos félicitations aux jeunes mariés !