Mariage de Meghan et Harry : Thomas Markle pourrait finalement venir, si...

Thomas Markle pourra-t-il conduire sa fille à l'autel ? Il y a peut-être encore une chance. Depuis 24 heures, il semblait décidé que le père de Meghan Markle renonçait à participer au mariage princier de sa fille à Harry qui doit être célébré le samedi 19 mai 2018 à Windsor. L'homme né en 1945 avait décidé de ne pas "embarrasser la famille royale ou sa fille" de sa présence après la révélation par le Daily Mail de ses petits arrangements avec des paparazzi au Mexique, où il réside. À cela s'ajoute un état de santé préoccupant.

Après avoir annoncé, lundi 14 mai, qu'il ne viendrait pas au mariage d'autant qu'il avait été victime d'une crise cardiaque six jours plus tôt, Thomas Markle a de nouveau été hospitalisé. L'homme de 73 ans souffrirait toujours "d'intenses douleurs à la poitrine" selon le site américain TMZ.com. Et c'est justement à TMZ qu'il confie ce mardi avoir changé d'avis. Si ses médecins lui donnent leur feu vert, Thomas Markle embarquera dans le premier avion pour rejoindre sa fille au Royaume-Uni : "Je déteste l'idée de manquer un des plus grands moments de l'histoire et de ne pas pouvoir mener ma fille à l'autel." Cela devrait ravir la future mariée qui était désespérée de l'absence de son père, selon le Daily Mail.

En effet, le mariage de Meghan et du prince Harry promet d'être colossal comme l'a révélé Kensington dans un long communiqué. Le couple s'unira samedi devant près de 2 000 invités. Ce n'est pas le mariage du siècle, mais cette union qui sera suivi dans le monde entier possède de sacrés atouts... À commencer par ses rôles principaux, tout simplement parfaits : un prince (un peu) rebelle et une belle actrice américaine !