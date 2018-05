Mariage du prince Harry et Meghan Markle : Elizabeth II fixe le dernier détail

A une semaine jour pour jour du mariage du prince Harry, 33 ans, et de Meghan Markle, 36 ans, un dernier détail protocolaire vient d'être réglé par Sa Majesté la reine Elizabeth II : la monarque, grand-mère du marié, a communiqué son consentement formel. Elle en avait déjà notifié le premier pan près de deux mois plus tôt, en mars, et l'a selon l'usage complété en formulant "l'Instrument du Consentement" dans un document très élaboré dévoilé dans la soirée du samedi 12 mai 2018. Manuscrit, richement décoré et portant le Grand Sceau du Royaume, il a en fait été signé par la souveraine en mars également.

"Qu'il soit acté à présent que Nous avons consenti et signifions par le présent notre consentement à la contraction du mariage entre notre petit-fils adoré ["most dearly beloved"] le prince Henry Charles Albert David de Galles, KCVO [Commandeur dans l'ordre royal de Victoria, NDLR] et Rachel Meghan Markle", proclame le document calligraphié signé de la main de la reine, lequel rappelle que les six premières personnes dans l'ordre de succession au trône britannique (Harry étant précisément 6e depuis la naissance de son neveu le prince Louis de Cambridge, troisième enfant de William et Kate) doivent requérir le consentement du monarque pour pouvoir se marier sans être exclu de la succession, en vertu de l'acte établi en 1772 régissant les mariages royaux.

Il convient de relever que la roturière américaine et divorcée Meghan Markle ne se voit pas accorder les mêmes égards que sa devancière la duchesse Catherine de Cambridge, qui avait été désignée par les mots "Notre loyale et appréciée ["trusty and well-beloved"] Kate Middleton" en 2011 dans le même document produit avant son mariage avec le prince William.

Ce document sophistiqué formalisant le consentement royal, qui porte le symbole héraldique du Pays de Galles - un dragon rouge - ainsi que les emblèmes végétaux du Royaume-Uni (la rose pour l'Angleterre, le trèfle pour l'Ecosse et le chardon pour l'Irlande), sera remis à Harry et Meghan après le mariage (il se dit aussi que la reine devrait alors remettre à la jeune femme une lettre personnelle). On y remarque aussi le blason du prince Harry, qui reprend des éléments des armoiries de sa mère Diana et de la famille Spencer, ainsi qu'à droite, pour Meghan, un motif composé d'une rose, symbole des Etats-Unis, flanquée de deux pavots de Californie, symbole de cet Etat dont Miss Markle est originaire.