Mariage du prince Harry et Meghan : Un siège vide pour Lady Diana ?

Il a suffi d'une place inoccupée dans la chapelle St George, lors du mariage du prince Harry et de Meghan Markle, pour que le fantôme de la princesse Diana s'y installe...

Les spéculations sont allées bon train, pendant et au terme de la cérémonie conduite par le Très Révérend David Conner, doyen de Windsor, quant au siège laissé vacant alors que l'église était archicomble, remplie d'invités VIP, de membres de la famille royale britannique et de proches du couple. Une place, qui plus est, aux premières loges pour capter l'intense émotion du duc et de la duchesse de Sussex, puisqu'il s'agissait de la toute première, située immédiatement à la gauche des mariés. Le siège suivant de la rangée était occupé par le prince William, témoin de son frère ; celui de derrière, par la reine Elizabeth II, sa grand-mère, qui avait donné de bon coeur son consentement indispensable à cette union.

Un ange passe...

Fallait-il mettre ce vide sur le compte d'une absence ? On n'a ainsi pas tardé à évoquer la plus cruelle de toutes, celle de Lady Di, et la possibilité qu'Harry ait souhaité la convier symboliquement, bientôt 21 ans après sa mort tragique. Une hypothèse émouvante... mais la réalité est certainement bien plus prosaïque : de l'avis du site de l'hebdomadaire expert Hello!, l'emplacement est resté inoccupé seulement de manière à ce que personne ne soit assis devant Sa Majesté la reine Elizabeth II, installée au second rang avec son mari le duc d'Edimbourg, bel et bien présent après son opération de la hanche, à sa gauche.

Si elle n'avait donc probablement pas de place attitrée, la regrettée princesse de Galles était bien présente, d'une certaine manière, à travers quelques éléments symboliques : le prince Harry avait par exemple demandé à la fleuriste Philippa Craddock d'inclure des roses blanches, qui étaient si chères à Diana (il en a été planté l'an dernier dans les jardins du palais de Kensington, au 20e anniversaire de sa disparition), dans ses arrangements floraux - le résultat était tout bonnement somptueux. Il avait également cueilli dans les jardins du palais de Kensington quelques fleurs pour le bouquet de la mariée, notamment des myosotis, que sa mère affectionnait aussi.

Diana, nulle part et partout à la fois

Dans la chapelle St George, les plus fins observateurs ont par ailleurs cru deviner sur les lèvres des princes William et Harry un échange à propos de leur défunte mère. "Tu te souviens quand maman disait... ?", aurait ainsi lancé le premier ; "ouais, je sais...", aurait répondu le second. C'était peu avant que leur tante Lady Jane Fellowes, soeur de Diana, fasse une lecture aux allures d'hommage, à la demande expresse du marié, au cours de cette cérémonie où la musique aussi portait la trace de cette absence - Guide Me O Thou Great Redeemer avait été chantée lors des obsèques de la princesse. Dans le même registre, Sir Elton John avait été sollicité par le prince Harry, afin qu'il chante pour les 600 invités de la réception offerte dans l'après-midi au St George's Hall par Elizabeth II : 21 ans après avoir interprété Candle in the Wind, un moment de grâce et de déchirement gravé dans les annales, aux funérailles de Diana, il interprétait cette fois Your Song, Tiny Dancer, Circle of Life et I'm Still Standing. "Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait jouer du piano ?", aurait malicieusement lancé Harry à l'assemblée, avant que Sir Elton se désigne et remplisse son office.

Enfin, quelques dizaines de minutes plus tard encore, la mémoire de la princesse Diana a été ravivée avec éclat lorsque Meghan Markle est réapparue après s'être changée en vue de la réception du soir à Frogmore House : la duchesse de Sussex, qui avait revêtu une robe Stella McCartney, était alors parée d'une fabuleuse bague ayant appartenu à Lady Di, en or jaune 24 carats et sertie d'une impressionnante aigue-marine ceinte de petits diamants.

Lors de l'interview qu'ils avaient accordé à l'occasion de l'annonce de leurs fiançailles le 27 novembre 2017, le prince Harry et Meghan Markle n'avaient pas manqué d'aborder le sujet Diana. Le jeune homme de 33 ans l'avait notamment évoquée en détaillant la bague de fiançailles qu'il a conçue pour sa bien-aimée à partir de diamants issus de la collection personnelle de sa mère : "Comme cela, je suis sûr qu'elle est avec nous dans cette incroyable aventure ensemble", avait-il remarqué. Meghan aussi avait souligné l'importance de "savoir qu'elle fait partie de tout cela avec [eux]".

Comme ses diamants, Diana est éternelle.