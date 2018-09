Mariah Carey de retour : La star envoie bouler son ex en musique, et en lingerie

Quatre années se sont écoulées depuis le dernier album studio de Mariah Carey. La chanteuse est aujourd'hui de retour avec un nouveau single dévoilé ce 13 septembre 2018. Un titre intitulé GTFO [Get the Fuck out en anglais, qui signifie "Fous le camp", NDLR] dont les paroles semblent directement adressées à un mystérieux ex-amant.