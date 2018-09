Mariah Carey transformée : La diva fait son grand retour en beauté

La chanteuse est métamorphosée ! Le 21 septembre 2018, Mariah Carey a fait une apparition remarquée au iHeartRadio Music Festival à Las Vegas, lors duquel elle a repris ses plus grands succès le temps d'une soirée. La star américaine de 48 ans, qui fait son grand retour après quatre années d'absence, en a profité pour fièrement afficher sa silhouette amincie sur le tapis rouge puis sur scène.

On prend les mêmes ingrédients et on recommence vingt ans plus tard : avec sa longue crinière blonde, sa minirobe à strass et ses bijoux papillons, l'interprète de My All semble aujourd'hui miser sur le style vestimentaire qui a fait son succès au début de sa carrière. Un look aussi sexy que clinquant, qui souligne son impressionnante perte de poids.

La fin du yo-yo ?

Ses troubles mentaux et sa rupture avec le milliardaire australien James Packer semblent loin derrière elle. Amoureuse du danseur Bryan Kekoa Tanaka, maman épanouie de Moroccan et Monroe (7 ans), de retour avec une nouvelle chanson intitulée GTFO et en forme physiquement : il y a bien longtemps que les feux n'étaient pas tous au vert pour Mariah Carey. "Elle a connu de grands changements dans sa vie et c'est pour le mieux, a révélé une source d'Entertainment Tonight en juin dernier. Le fait de laisser tomber son manager et de parler de ses problèmes de trouble bipolaire a été un énorme soulagement et ça se voit."