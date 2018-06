Marie-Ange Casta sublime pour H&M devant Sara Forestier, soutien-gorge à l'air

Après des mois d'attente, H&M a enfin dévoilé et ouvert son flagship rue Lafayette. Une immense boutique de 5000m², s'étalant sur six étages avec tous les concepts mode de l'enseigne réunis (femme dont femme enceinte et sport, homme et enfant) mais aussi un espace dédié à la beauté et surtout 400 m² consacrés à la ligne Home qui réunit décoration et linge de maison.

Mardi 19 juin, Philippe Houzé (président du directoire du groupe Galeries Lafayette) et Thomas Lourenço (directeur général de H&M France) accueillait un beau parterre de stars le temps d'une soirée durant laquelle la marque en a profité pour dévoiler la collection H&M "Bonjour Paris" en présence de ses trois égéries : Karidja Touré, Alice Isaaz et Marie-Ange Casta. Les trois jeunes complices assuraient la promotion d'une édition limitée de classiques contemporains so French lancée pour célébrer l'ouverture de ce magasin, avant qu'elle ne soit disponible en ligne dans le monde entier à partir du 20 juin.

Sublime dans une étonnante combinaison rayée, Marie-Ange Casta a donné le ton sous les yeux d'une Karidja Touré pétillante et printanière. Alice Isaaz jouait quant à elle une carte florale, non loin de sa copine Victoria Monfort ou d'Elisa Tovati. La jeune garde du cinéma français était également là, de Garance Marilier (Grave) à Juliette Dol en passant par la belle Gaia Weiss, Christa Théret, Alice David, Jean-Baptiste Lafarge, Kate Moran, Amir El Kacem, Manon Valentin, Margot Bancilhon, Zoé Marchal (la fille d'Olivier Marchal), Eye Haïdara, Marilyn Lima, Noémie Merlant ou encore Shain Boumedine. Le tout sous les yeux d'Elsa Zylberstein ou d'une Sara Forestier remarquée avec sa veste ouverte et son soutien-gorge rose apparent. Alysson Paradis, Niels Schneider et Noémie Lenoir étaient également au casting.

On a aussi croisé la danseuse de Beyoncé et partenaire à DALS de Camille Lacourt, Hajiba Fahmy, sa consoeur Dorothée Gilbert, Iman Perez (la fille de Vincent Perez et Karine Silla), la petite-fille de Bébel, Annabelle Belmondo, Lulu Gainsbourg et sa compagne Lilou, le mannequin Elena Carrière, Kiddy Smile, la chanteuse Mai Lan, Dorca Coppin et son compagnon Roberto Calvet, Dominique Rinderknecht et sa compagne Tamy Glauser, Daphné Patakia et son compagnon Corentin Fila ou encore Emily Marant.