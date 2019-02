Marie Christine de retour face à Nagui : Révélations sur ses gains déjà dépensés

Marie-Christine a été éliminée de Tout le monde veut prendre sa place (France 2) le 3 décembre 2018. La candidate compte à son actif 213 victoires et pas moins de 196 900 euros de gains ! Trois mois plus tard, le 27 février 2019, elle a fait son retour sur le plateau. L'occasion de donner des nouvelles à Nagui et aux téléspectateurs ainsi que de révéler comment elle a dépensé sa belle cagnotte.

"Je vais super bien, je suis ravie de passer faire un petit coucou !", lance d'emblée Marie-Christine sur le plateau de Tout le monde veut prendre sa place. Installée à côté de Jean-Michel, dernier champion en date, la recordwoman mondiale du nombre de participations à un jeu télé raconte avoir pris du bon temps grâce à l'argent perçu avant son élimination. "Je suis allée en Martinique, ça y est. C'était magnifique", confie Marie-Christine. L'ancienne candidate a également visité le Taj-Mahal en Inde et profitera prochainement de vacances à l'autre bout du monde : "Bientôt, je pars aux Seychelles avec mes enfants."

En dehors de ces nombreux voyages de rêve, Marie-Christine s'est fait plaisir dans d'autres registres. Elle qui souhaitait s'offrir un nouveau véhicule a sauté le pas ! "La voiture, je l'ai, je suis venue avec et elle est magnifique", déclare-t-elle face à Nagui.

Mais malgré cela, il lui reste encore pas mal de sous. En novembre dernier, un mois avant son départ de Tout le monde veut prendre sa place, la maman des jumeaux Mehdi et Tijani (12 ans) avait révélé à nos confrères du Parisien avoir d'autres projets à financer avec ses gains. "J'ai commencé à faire des travaux chez moi et je vais surtout mettre de l'argent de côté pour les études de mes enfants", confiait-elle.