Marie-Christine, sa réponse cash à Christian Quesada : "Si ça ne plaît pas..."

Entre Marie-Christine, super championne éliminée lundi 3 décembre de Tout le monde veut prendre sa place (France 2), et Christian Quesada, maître des 12 Coups de midi (TF1), le torchon brûle. "Scoop ! En additionnant quatre fois ses temps sur 100 m, Usain Bolt bat le record du monde du 400 m ! Bravo à la championne mais euhhh comment dire ?", avait balancé l'ancien SDF sur Twitter le 13 novembre lorsqu'il avait été annoncé que Marie-Christine avait battu le record mondial de longévité dans un jeu télévisé. Auprès de Télé Loisirs, la candidate réplique enfin !

Rappelons que Christian Quesada, qui a remporté plus de 800 000 euros de gains, reprochait, entre autres, à Marie-Christine d'avoir racheté sa place plusieurs fois en proposant des sommes allant de 3200 à 16 000 euros à ses rivaux dans le jeu. "Ce sont les règles du jeu ! Quand je joue à un jeu de société, je ne vais pas dire : ah ce serait mieux si les règles étaient différentes. Les règles sont ce qu'elles sont, on joue avec. Et si ça ne plaît pas, on ne joue pas, lance alors Marie-Christine. Je n'avais pas vu son message. Ce sont les autres champions qui l'ont vu. De toute façon, ce n'est pas le même jeu, donc peu importe. Je n'ai rien à en dire de spécial. On n'a pas joué au même jeu, nos résultats ne sont pas comparables. Et en nombre de participations, j'en ai fait plus. Voilà, c'est tout !" De quoi clore le débat.

Après 213 victoires, cinq défaites et 196 900 euros de gains, Marie-Christine a été éliminée lundi 3 décembre 2018 de l'émission de Nagui. Elle avait proposé à son rival Pierre-Étienne de racheter sa place pour 3200 euros. Une offre que ce dernier a refusée, préférant s'emparer du fauteuil rouge et tenter de remporter plus encore. Comme le veut le règlement de Tout le monde veut prendre sa place, un champion peut proposer de l'argent à un concurrent pour rester dans le jeu. Inversement, dans les 12 Coups de midi, une fois le candidat éliminé, il n'y a pas de retour en arrière possible...