Marie Palmari : L'amie de Charles Aznavour et de Johnny Hallyday est morte

C'est une grande dame, une véritable mascotte aimée des fidèles de la plage de Pampelonne, qui nous a quittés. Jeudi 25 octobre 2018 étaient célébrées en l'église de Saint-Tropez les obsèques de Marie Palmari, gérante du mythique Tahiti Beach. Le célèbre établissement, à l'origine du rayonnement de Pampelonne, avait été fondé en 1952 par son époux, Félix Palmari (décédé en 2006), devenant ainsi la première plage organisée au monde, qui a attiré une flopée de célébrités au cours des six dernières décennies, de Kirk Douglas à Brigitte Bardot, en passant par Charles Aznavour et Johnny Hallyday. Les deux chanteurs, disparus il y a peu à quelques mois d'intervalle, étaient d'ailleurs de proches amis du couple Palmari.

C'est le 22 octobre dernier que Marie Palmari s'est éteinte. Elle était âgée de 92 ans. Elle laisse derrière elle les deux enfants qu'elle a eus avec Félix, Patrick et Félicia Palmari (désormais seuls gérants du Tahiti Beach), ainsi qu'un petit-fils, Giacomo (le fils qu'a eu Félicia avec son époux Stéphane). Jeudi dernier, tous étaient donc réunis, soutenus par leurs proches, pour lui adresser un dernier adieu lors de la cérémonie religieuse.

En juillet dernier, France Info avait consacré un bel article à Tahiti Beach, rappelant que le complexe de sept hectares en bord de mer, qui est composé de "trois restaurants, d'un hôtel de 25 chambres avec spa, piscine et terrain de tennis, un salon de coiffure, une bijouterie et une boutique de vêtements de luxe", était l'un des endroits les plus légendaires du Sud de la France. "C'est la plage la plus ancienne, la plus jolie. Si on ne vient pas à Tahiti, on ne vit pas une partie de Saint-Tropez !", avait témoigné une habituée.

Sur Facebook, plusieurs hommages ont été rendus à Marie Palmeri. Ceux-ci sont accompagnés des photos de la défunte au côté, notamment, de ses amis Charles Aznavour, Enrico Macias et Gilbert Bécaud.