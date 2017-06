Marie-Paule (L'amour est dans le pré) : Deux autres agriculteurs l'ont éconduite

Sacrée Marie-Paule... La prétendante éconduite de François, l'éleveur de vaches laitières et de chevaux de L'amour est dans le pré 2014, recherche toujours l'amour. Interviewée par nos confrères de Voici sur la séparation de François et Marie-Line, la relookeuse professionnelle a fait savoir qu'elle avait depuis tenté de séduire deux autres candidats de l'émission ! L'un participe à cette 12e saison, dont le premier épisode sera diffusé à partir du 19 juin sur M6 et l'autre était apparu dans l'édition précédente.

Marie-Paule a en effet raconté qu'elle avait écrit à un candidat de la nouvelle saison. "Il a 51 ans et un enfant handi­capé", précise-t-elle. Gilles, céréalier et éleveur de taurillons en Nouvelle-Aquitaine de 57 ans – et non 51 ans – est le seul candidat qui répond à peu près à cette description. Ce candidat avait touché le coeur des téléspectateurs. Veuf, il élève en effet seul ses trois enfants dont un a de graves séquelles depuis un accident. Marie-Line n'en dit pas plus mais il semblerait qu'elle n'ait pas réussi à séduire Gilles.

L'autre agriculteur qui a intéressé Marie-Paule est Thierry, le participant de l'édition 2015 du programme qui avait été dévasté par le départ d'Annick. Mais voilà, Thierry l'a rejetée. Elle explique : "Vous vous rappe­lez de Thierry 'coquin de sort' ? Eh bien, il m'avait fait de la peine par rapport à son histoire avec sa prétendante. On s'est contactés sur Face­book et appelé. Je lui parlais amicalement. Et un jour, je lui ai demandé : 'C'est quoi ton genre de femme ?' Il m'a dit : 'En tout cas, ce n'est pas toi ! Tu es trop vieille !' Il m'a scot­chée ! Mais je ne le branchais pas !"

Dommage...