Marie Réache (Plus belle la vie) : Sa petite manie qui rend Jérôme Bertin fou

Jérôme Bertin et Marie Réache font partie des acteurs emblématiques de Plus belle la vie (France 3). Et pour cause, des millions de téléspectateurs se passionnent devant les aventures du couple qu'ils forment sur petit écran depuis plusieurs années. Il faut dire que les interprètes de Patrick et Babeth Nebout ne chôment pas dans la série. Il se pourrait d'ailleurs que les deux amoureux soient au bord de la rupture. Mais dans la vraie vie, les deux comédiens sont loin de se faire la guerre...

Sur le tournage de Plus belle la vie, Jérôme Bertin et Marie Réache s'entendent à merveille. L'acteur de 52 ans s'entend tellement bien avec sa partenaire qu'il a révélé une de ses petites manies gardée secrète. C'est lors d'une interview accordée à Télé Star que ce dernier a vendu la mèche. "Marie est saisie d'une angoisse capillaire avant de tourner, a-t-il avoué en éclatant de rire. Elle disparaît systématiquement avant une scène pour se recoiffer en utilisant un petit miroir que l'on retrouve parfois sur le tournage. Nous en rions beaucoup entre nous mais c'est très touchant."

De son côté, Marie Réache est ravie d'avoir un camarade comme Jérôme Bertin : "Il aime beaucoup faire des blagues grivoises le matin. Cela me fait vraiment rire et permet de se mettre joyeusement en selle pour une journée de travail..."

L'intégralité de l'interview de Jérôme Bertin et Marie Réache est à retrouver dans le magazine Télé Star du 22 octobre 2018.