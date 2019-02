Mariés au premier regard 3 : Les doutes de Nolwenn après son mariage

Heureux événement au début de l'épisode 2 de Mariés au premier regard 3 diffusé ce lundi 18 février 2019. Nolwenn, une chargée de clientèle de 31 ans, a dit "oui" à Florian, un commercial de 37 ans. Une fois la cérémonie terminée, les deux candidats, compatibles à 83%, ont faussé compagnie à leurs proches afin de faire plus ample connaissance et partager leur ressenti.

Toujours devant la mairie, Sonia, la maman de la mariée, ne cache pas son angoisse : "Je suis la maman, donc c'est normal qu'il me reste un petit doute. Je n'ai pas eu le temps de discuter avec elle. Je n'ai pas réussi à sentir ce qu'elle pensait. On attend de voir la suite." Bien qu'elle soit sur un petit nuage, Nolwenn ne cache pas non plus ses doutes.

Elle qui a connu des relations destructrices par le passé ne souhaite pas reproduire ce schéma : "J'ai plus envie d'un homme qui va me stimuler intellectuellement. Trouver une relation plus basée sur l'intellect que sur le physique." Elle se méfie donc un peu de Florian, qu'elle trouve parfaitement à son goût : "J'ai le cliché du commercial beau-parleur en tête. Je ne veux pas être avec un beau-parleur. Je lui laisse le bénéfice du doute."

Très vite, la belle brune le sonde sur sa sincérité. "J'espère qu'il voit plus loin que le fait de se marier avec une inconnue. (...) Certes on est mariés, mais tout reste à faire", explique-t-elle. Est ensuite venu le moment de la traditionnelle séance photo. "C'est super délicat, j'ai beaucoup de mal", admet alors Nolwenn. Une gêne partagée par Florian.

Réception et nuit de noces

Une fois cette épreuve terminée, ils retrouvent les invités pour partager un bon moment. Et Sonia est rassurée en voyant sa fille complice avec son époux. Cela ne signifie pas pour autant que Nolwenn est rassurée. Elle trouve donc du réconfort auprès de sa meilleure amie, Émilie.

Laura, la meilleure amie de Florian, la prend ensuite à part pour apprendre à la connaître. Nolwenn lui fait part de ses doutes, Laura fait donc tout pour qu'elle se sente mieux. Mais, après qu'elle a évoqué son voyage seule avec Florian aux États-Unis, la jeune mariée s'est questionnée sur leurs liens.

"Partir en vacances tous les deux, deux semaines... Ce serait des amis d'enfance okay, mais là, ils se connaissent depuis un an et demi. J'ai toujours peur qu'il y en ai un qui secrètement soit un peu amoureux de l'autre", confie-t-elle inquiète. Très vite, Laura lui assure donc qu'il n'y a rien entre eux. Pas de quoi convaincre totalement Nolwenn.

Les jeunes mariés partent ensuite pour leur nuit de noces. Et la jeune femme est bien décidée à ne pas aller trop loin ce soir-là.