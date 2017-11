Mariés au premier regard - Florian : Sa mère est "très déçue" du montage

Lundi 27 septembre 2017, M6 a diffusé le 4e épisode de Mariés au premier regard. Dans celui-ci, la belle Emmanuelle et Florian se sont mariés devant leur famille. Alors que, dans le programme, la mère de Florian est apparue froide, la réalité est selon lui tout autre. Il en dit plus à Voici.

Confirmant que sa mère est tombée de haut en apprenant le concept de l'émission, le beau brun confie en revanche que sa maman n'a pas été si glaciale en réalité : "Quand je suis rentré seul dans la mairie, j'ai senti une super ambiance. Tout le monde était souriant. Au moment où je me retourne vers les invi­tés, je vois tout le monde sourire, notam­ment ma mère et ma soeur, heureuses d'être là. Forcé­ment, il fallait mettre du suspense sur quelqu'un et ma mère a été 'l'heu­reuse gagnante'. Elle est très obser­va­trice, et quand elle observe, elle se ferme. Le problème, c'est que M6 a un peu joué là-dessus."

Le jeune marié est ensuite revenu sur la déclaration de sa mère, passée à l'antenne, disant que le mariage était "un moment diffi­cile". "Ça a été un moment où on était ensemble, tous bien. Il manquait malheu­reu­se­ment mon père, mais on était heureux. Cette phrase, elle l'a dite le matin et le morceau a été diffusé plus tard. Ma mère a passé un des plus beaux jours de sa vie, elle me l'a dit", a-t-il expliqué. Et de conclure : "Le problème, c'est qu'ils ont un peu trop insisté sur ma mère à mon goût. Elle a vu les épisodes et elle était très déçue de l'image qu'on lui donne. J'ai su la rassu­rer. L'image qu'on garde d'elle, c'est celle de la fin de l'épi­sode qui reflète bien son vrai visage."

Ce n'est pas la première fois qu'un candidat de la saison 2 de Mariés au premier regard fait ce type de remarque. Caroline avait également peu apprécié le montage concernant sa grand-mère.