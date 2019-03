Mariés au premier regard – Sonia amincie : Sa transformation physique incroyable

Lundi 11 mars 2019, M6 diffusait un nouvel épisode de Mariés au premier regard 3 au cours duquel on a fait la connaissance de Sonia, une aide-soignante de 28 ans pleine de vie et d'entrain qui s'est mariée avec Maxime. Elle attendait beaucoup de cette expérience après une histoire d'amoureuse douloureuse.

À l'époque, elle avait 23 ans. Sonia était en couple avec un homme, qui avait treize ans de plus qu'elle et trois enfants. Il a mené une double vie durant un an, sachant qu'ils sont restés ensemble deux ans. Et, pendant cette relation, la belle brune a pris beaucoup de poids comme elle l'a confié sur Instagram, lundi 4 mars.

"Dans la vie, tu traverses des moments de bonheur, de peur, de doute, de questionnements, de satisfaction, riches en amour, riches en amitié. Un jour, après deux ans de relation, on te quitte, on te trompe, tu a pris 17 kg dans les dents durant ces deux ans de dévouement. Et là, tu te réveilles et te dis : 'So la vie ce n'est pas se laisser aller et se sentir mal dans son corps donc, bats-toi.' Demandez-vous chaque jour, qu'est-ce qui est bon pour vous, qui contribue à votre bien-être et avancez. La vie ne sera pas toujours rose mais c'est à vous de créer l'opportunité", a-t-elle écrit en légende d'un diaporama photo dans lequel on découvre son évolution physique.