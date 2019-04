Mariés au premier regard – Sonia divorcée de Maxime : la raison de leur rupture

Les fans du couple Maxime-Sonia de Mariés au premier regard 3 étaient heureux hier soir. Dans l'épisode final diffusé lundi 8 avril 2019, sur M6, l'agent d'accueil et l'aide-soignante de 28 ans ont souhaité rester mariés.

Malheureusement, leur idylle n'a duré que quelques semaines comme nous l'a confié Sonia : "Non, nous ne sommes plus ensemble aujourd'hui. Ça s'est terminé naturellement et sans rancune, quelques semaines après la fin du tournage. On est différents. Je suis épicurienne, fêtarde, j'aime voir mes amis. Et Maxime est plus introverti que moi. Une fois, j'ai organisé un petit pique-nique et il n'était pas très bavard... On n'était pas des jumeaux niveau caractère. Mais on s'écrit toujours et on se voit."

Depuis, la jeune femme – qui a connu une incroyable perte de poids – continue à croquer la vie à pleines dents, mais seule. Elle n'a en effet pas encore retrouvé l'amour. "Si tu as une place dans La Villa des coeurs brisés, j'arrive (rires)", plaisante-t-elle. Et de préciser qu'elle ne regrette aucunement cette expérience, car elle lui a beaucoup appris sur elle : "Elle m'a aidée à prendre confiance en plein de choses. Je suis moins oppressante et j'attends moins après l'autre. Je suis plus prudente, je me donne moins dès le début pour ne pas tomber de très haut."

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.