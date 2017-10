Marilou Berry et son chéri, joueurs devant les Kids United et Pierre Sarkozy

Jeudi 12 octobre, PlayStation prenait ses quartiers dans un super hôtel particulier du 2e arrondissement de Paris pour y présenter PlayLink, sa nouvelle gamme de jeux. Dès l'après-midi, une poignée de happy few ont pu découvrir ce nouveau mode de jeu, plus ludique et dynamique encore, au travers d'une poignée de jeux dont le fameux SingStar.

Inaugurée en présence de Philippe Cardon, président de Playstation France, de nombreuses personnalités ont poussé la porte de la PlayLink House pour découvrir les cinq univers de la gamme de jeux PlayLink sur PS4. Des plus jeunes, comme les Kids United et la jeune Gloria (nouvelle Émilie Jolie), Gwendal Marimoutou, Némo Schiffman (le fils d'Emmanuelle Bercot), Rod Paradot ou Lenni Kim, comme des plus âgés, à l'instar de François Berléand vu avec JoeyStarr, Michel Boujenah venu avec son fils, Sandrine Quétier et son confrère Nikos Aliagas, Jean-Luc Lemoine qui s'éclatait avec Issa Doumbia et Jarry, Jonathan Lambert, les belles Joyce Jonathan et Julie Ferrier ou encore l'illusionniste Gus (qui est actuellement aux Feux de la Rampe, les vendredi et samedi à 20h, ainsi que dans VTEP), étaient de la partie.

Bientôt à l'affiche des Nouvelles Aventures de Cendrillon, Marilou Berry était de nouveau de sortie, mais cette fois-ci au bras de son amoureux Alexis. L'homme n'est pas un inconnu dans le milieu arty parisien, lui qui opère sous le pseudonyme du Diamantaire sous lequel il vend ses oeuvres de street art. Non loin du couple, Yannis Lespert profitait lui aussi de la soirée en belle compagnie, sous les yeux de Pierre Sarkozy mais aussi de Noam Smadja, alias DJ Noyz, le frère (très ressemblant) de Kev Adams.

On a également pu croiser la pétillante Anais Delva (La Reine des Neiges) mais aussi Romain Migdalski, Gwendal Marimoutou, Alban Bartoli ou encore Miko. Ils ont ainsi pu tester les jeux et apprivoiser de drôles de créatures à l'étage avec le jeu Frantics ou bien élucider une enquête au sous sol avec Hidden Agenda, le tout dans une ambiance des plus joviales.