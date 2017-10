Marilou Berry : Sa surprise à ses copines du Latte Chaud pour Cendrillon

Depuis le 18 octobre, Marilou Berry se glisse dans la peau d'une princesse dans Les Nouvelles Aventures de Cendrillon. Dans cette comédie, elle donne la réplique à sa maman, Josiane Balasko, la terrible marâtre. Un conte de fées, oui mais... avec ses copines de la chaîne d'humour YouTube Latte Chaud, l'histoire ne se déroule pas forcément comme prévu, comme le montre le sketch auquel elles ont participé pour la sortie du film....

Dans cette vidéo du Latte Chaud mise en scène par Marilou Berry elle-même – elle a déjà réalisé Joséphine s'arrondit –, les princesses sont incarnées par les stars de YouTube Natoo, Audrey Pirault, Juliette Tresanini et Marjorie Le Noan, tandis que les princes charmants sont Arnaud Ducret, Vincent Desagnat, Andy Cocq (tous trois acteurs du film) et le youtubeur Kemar. En guest stars, la mère de Marilou, toujours présente pour sa fille, et sa grande copine Bérengère Krief. Et elles s'en donnent à coeur joie !

Les Nouvelles Aventures de Cendrillon, l'histoire : C'est l'anniversaire de Julie mais elle semble être la seule à s'en souvenir... Jusqu'à ce que Marco, l'homme qu'elle aime secrètement, l'appelle et lui annonce qu'il va passer chez elle pour lui déposer son fils car la baby-sitter a eu un contretemps. Julie est effondrée, tout le monde la considère comme une bonne à tout faire. Seule avec ce petit garçon, particulièrement odieux, Julie décide de lui raconter l'histoire de Cendrillon... enfin presque.

La chaîne YouTube du Latte Chaud, c'est par ici.