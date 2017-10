Marilou Berry taclée par Nagui : Josiane Balasko prend sa défense !

Mardi 17 octobre 2017, Marilou Berry et d'autres personnalités étaient invitées sur le plateau du prime de Tout le monde joue (France 2). Et l'actrice, actuellement à l'affiche des Nouvelles Aventures de Cendrillon, n'a pas fait très bonne impression auprès de l'animateur Nagui car elle ne semblait pas s'amuser. En fin d'émission, ce dernier l'a donc remerciée, ironique, pour le "beau sourire écarlate" qu'elle a eu pendant toute la soirée. Une remarque que la fille de Josiane Balasko n'a pas souhaité relever.

En revanche, sa maman n'a pu s'empêcher de réagir quand le sujet a été mis sur le tapis lors de leur venue dans Touche pas à mon poste (C8) hier soir. "C'était entre 21h et minuit... Je vais vous expliquer la vérité. La vérité, c'est que ça lui fait penser à l'école et Marilou, elle déteste l'école", a confié celle qui a récemment réagi au scandale Harvey Weinstein. Et de préciser un peu plus tard que Marilou Berry "ne pouvait pas refuser" de venir dans Tout le monde joue : "Elle avait déjà refusé des trucs, donc elle s'est dit qu'elle n'avait plus de joker."

Du côté des audiences, Touche pas à mon poste a rassemblé 1,3 million de téléspectateurs mercredi 18 octobre 2017, sur C8, soit 5,2% de part de marché sur les 4 ans et plus.