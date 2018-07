Marine Lorphelin sans maquillage : L'ex-Miss France assume ses imperfections

En France, nos reines de beauté n'ont jamais peur de se montrer naturelles sur leurs réseaux sociaux.

À lire aussi Chrissy Teigen : Une bombe qui assume ses petites imperfections sans complexe !

Jeudi 26 juillet 2018, depuis la Colombie où elle se détend avec quelques copines, Marine Lorphelin (25 ans, ex-Miss France 2013) a par exemple décidé de publier un cliché assez canon d'elle sans maquillage en story Instagram, assumant ses petites imperfections, avant de passer par l'étape coiffure ! Ravissante sans artifice, la jeune femme originaire de Bourgogne souhaitait alors mettre en avant sa "crinière" de lionne, à en juger d'après l'émoji utilisé en commentaire...

Quelques instants plus tard, maquillée et "tressée", la petite amie du beau Christophe a pris la pose en bord de mer avec le sourire, fière de son nouveau look estival. "Sourire à la vie #tresses #beach #smile", a écrit notre ex-reine de beauté, qui réussit brillamment ses études de médecine. "Tu es à croquer", "Un merveilleux sourire chère Marine. Excellente vacances à vous", "Tu serais parfaite en princesse Disney !", pouvait-on lire dans les réactions des internautes.

Ce n'est pas la première fois que Marine se montre sans artifice sur ses réseaux sociaux... quitte à être jugée sur la qualité de sa peau. En mars 2016, le jour de ses 23 ans, la petite amie de Christophe dévoilait déjà un cliché make-up free pour notre plus grand bonheur.