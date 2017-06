Marine Lorphelin : Sensuelle et gourmande durant ses vacances en Thaïlande

Il en faut peu pour que Marine Lorphelin enflamme la Toile en un rien de temps. C'est un fait, depuis son élection en tant que Miss France le 8 décembre 2012, la sublime petite protégée de Sylvie Tellier ne cesse de faire des émules sur les réseaux sociaux... Surtout lorsqu'elle partage ses jolis clichés dans de voyage sur Instagram.

La jeune femme de 24 ans se trouve actuellement aux côtés de son amoureux Christophe en Thaïlande. Depuis quelques jours sur Instagram, elle partage toute ses découvertes et ses activités : visite du marché aux fleurs et du Temple de WatPho, dégus­ta­tion de glace à la noix de coco et clichés d'elle en petit bikini bleu turquoise dans la piscine de son hôtel... La dauphine de Miss Monde 2013 affiche un teint halé et une peau divinement dorée.

Ses fans, par dizaines, n'ont pas manqué de lui faire savoir qu'elle était tout bonnement magnifique et que ses abdos en béton les faisaient rêver... "Woah, elles sont vraiment magnifiques tes deux photos Marine", "Magnifique", "J'adore, t'es trop belle Marine" ou encore "Éblouissante", peut-on lire.

La sublime étudiante en médecine nous en met plein les yeux, et ça, on adore. On s'imaginerait presque en vacances à ses côtés !