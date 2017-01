Marion Cotillard: "Ce qui est fatigant ? Défendre des films qu'on n'aime pas"

Bientôt à l'affiche de Rock N Roll, Marion Cotillard projette de prendre une pause pour profiter de son deuxième enfant. Il faut dire qu'en 2016, elle a tourné pas moins de deux longs métrages, et en a sorti quatre autres dont deux grosses productions hollywoodiennes. "Ce qui est fatigant, c'est de défendre des films qu'on n'aime pas, parce qu'il faut mentir", répond l'intéressée lorsque, au cours d'un entretien téléphonique avec Numéro, on lui demande si cela n'a pas été trop dur de défendre Alliés et Assassin's Creed tout en étant enceinte. "Heureusement, c'est quelque chose qui ne m'arrive plus tellement", assure l'actrice qui, fidèle à son franc-parler, avait fait part de ce malaise en 2012 au sujet du film Le Dernier Vol. S'il y a bien un film qu'elle n'a pas aimé dans sa carrière, c'est bien lui. Et elle ne s'en était pas caché ! "Je me suis battu pour un projet et je me suis battu pour le réalisateur et ensuite, j'ai passé deux mois en plein milieu du désert à vouloir le tuer et à m'en vouloir pour avoir accepté de le défendre alors qu'il était très mauvais", avait-elle déclaré au Hollywood Reporter.

Au cours de l'interview, tantôt bizarre, tantôt au naturel, Marion Cotillard déboule là où on ne l'attend pas. "Je n'utilise peut-être pas de parfum, mais attention, ça ne m'empêche pas de sentir bon, je tiens à le signaler. Une odeur délicieuse, mais pas chimique", déclare ainsi la reine de beauté, égérie Dior depuis plusieurs années. Clamant ne pas se considérer comme une star, Marion refuse les étiquettes et mène sa vie comme ça lui chante. "Une partie de mon entourage aurait adoré que je suive un media training. Mais je n'ai jamais accepté, à tort sans doute, s'amuse-t-elle. À un moment donné, on disait autour de moi : 'Elle n'a pas assez de filtres, il faut la recadrer.'" Et de rajouter : "Disons que mon media training, je l'ai fait sur le tas, avec des passages plus ou moins douloureux."

Taclant les médias français qui "charcutent une conversation pour en faire tout à fait autre chose", la chérie de Guillaume Canet a réponse à tout, épingle des stars méchantes qu'elle a rencontré (sans les nommer) ou ces échanges de bons procédés entre des personnalités et des paparazzi. "Je n'ai pas les numéros des paparazzi, c'est peut-être pour ça qu'ils ne me suivent pas", croit-elle savoir.

