Marion Cotillard endormie, Guillaume Canet farceur... Une promo "Rock'n'Roll"

Pour sa nouvelle réalisation en salles le 15 février prochain, dans laquelle il joue son propre rôle avec auto-dérision, Guillaume Canet n'a pas seulement recruté sa moitié, mais aussi une pléiade de stars : des amis de cinéma tels qu'Yvan Attal et Gilles Lellouche, Maxim Nucci, Philippe Lefebvre ou encore Johnny Hallyday. Dans la bande-annonce dévoilée au mois de décembre, on découvrait également la présence de Kev Adams, du top Camille Rowe, Ben Foster, Yarol Poupaud, Laeticia Hallyday...

Dans cette caricature qui vire parfois à la parodie, Guillaume Canet mène une existence épanouie jusqu'à ce que, sur un tournage, une jolie comédienne de 20 ans le stoppe net dans son élan, en lui apprenant qu'il n'est pas très "Rock", qu'il ne l'a d'ailleurs jamais vraiment été, et, pour l'achever, qu'il a beaucoup chuté dans la "liste" des acteurs qu'on aimerait bien se taper... Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de campagne, ses chevaux lui donnent une image ringarde et plus vraiment sexy... Guillaume a compris qu'il y a urgence à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous le regard médusé et impuissant de son entourage.

Olivia Maunoury