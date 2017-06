Marion Cotillard, romantique à Cabourg avec Nora Arnezeder et Camille Cottin

Pour la 31e édition de son Festival du film romantique, Cabourg a mis les petits plats dans les grands en réunissant un très beau parterre de stars. En présidente du jury, ni plus ni moins que Marion Cotillard. La plus internationale de nos actrices françaises n'a pas hésité une seconde à accepter l'invitation de Cabourg (qui avait été Swann d'or de la révélation féminine pour le film de Sarah Lévy, Du bleu jusqu'en Amérique en 2000, puis Swann d'or de la meilleure actrice pour La Môme d'Olivier Dahan en 2007), faisant ainsi braquer les projecteurs sur ce rendez-vous devenu incontournable pour tous les amoureux de films romantiques.

Le 14 juin, les Journées romantiques ont démarré sous le soleil de Cabourg et au Grand Hôtel. Le lendemain, les jurys se retrouvaient sur la plage le temps d'un photocall ô combien romantique au soleil couchant. Marion Cotillard, divine, était bien entourée, par Aure Atika (Comme t'y es belle, Tout pour être heureux) qui fera également une lecture de Mon Ciel et ma terre dans le cadre du festival, l'actrice de Dix pour cent Camille Cottin, la géniale Anne Dorval (Mommy, Laurence Anyways), le réalisateur Hugo Gélin (Demain tout commence, Comme des frères), le producteur Nathanaël Karmitz, l'écrivain Camille Laurens (Celle que vous croyez, Dans ces bras-là, L'Amour roman), le compositeur Ibrahim Maalouf (césarisé pour Dans les forêts de Sibérie) et Manu Payet.

Un autre jury, celui de la Jeunesse, était également de la partie, avec Nora Arnezeder, la belle actrice de Faubourg 36 et Angélique, et le réalisateur Stéphane De Freitas (À voix haute), tout comme Caterina Murino, une habituée qui y présente régulièrement des films, et Agathe Bonitzer – qui jouera prochainement au côté de Sandrine Kiberlain et Melvil Poupaud dans La Belle et la Belle – venue présenter Le Chemin avec Jeanne Labrune.

Le 31e Festival du film romantique de Cabourg se poursuit jusqu'au 18 juin avec une soirée de clôture marquée par deux projections, celle du Redoutable de Michel Hazanavicius, et celle du nouveau long métrage de Claire Denis, Un beau soleil intérieur.