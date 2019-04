Marion Cotillard toujours rock et sexy près de 10 ans après Les petits mouchoirs

Cela fait déjà neuf ans et demi que Marion Cotillard a présenté Les petits mouchoirs ! C'était à l'automne 2010 et aujourd'hui, elle dévoile la suite du film aux 5 millions d'entrées, Nous finirons ensemble. Toujours dirigée par son amoureux, père de ses enfants Marcel (bientôt 8 ans) et Louise (2 ans), la star française était lors des deux avant-premières de ces films très rock et stylée. Dans notre diaporama, retrouvez les images des deux soirées avec la comédienne oscarisée ! Robe bustier en cuir ou mini-jupe siglée Chanel : ses looks se répondent à neuf années d'intervalle.

Les années ont passé, Marion Cotillard est toujours aussi resplendissante, mais son personnage dans Nous finirons ensemble, Marie, a évolué. Dans Madame Figaro, l'actrice était revenue sur son rôle : "Elle avait un côté solaire dans Les petits mouchoirs, même si elle était aussi en questionnement et dans une forme d'autodestruction, mais le soleil s'est voilé. Entre 30 et 40 ans, ses illusions sont tombées. Elle est désabusée et s'est créé un système de protection pour ne plus souffrir. Elle a vécu un deuil, une rupture, et considère maintenant sa vie comme une accumulation de contraintes. Du coup, elle est entraînée dans une spirale négative et rien ne l'apaise. Dans le premier film, Guillaume s'était un peu inspiré de moi. Cette fois-ci, Marie ne me ressemble plus vraiment. J'ai choisi un autre chemin : je cherche quelque chose de solaire, de positif, de libre."

Aujourd'hui, Marion Cotillard s'implique dans l'écologie et produit le documentaire Bigger Than Us de Flore Casseur, qui suit de jeunes activistes du monde entier. L'ancienne adolescente pas très bien dans ses baskets s'est muée en papillon qui se donne pour ses proches, sa famille et ses enfants, pour qui elle a notamment ralenti sa carrière au cinéma et à Hollywood plus précisément. Elle veut se tourner vers l'authentique en utilisant des méthodes variées, que ce soit le chant, la danse ou l'hypnose avec la technique EMDR "qui permet de se libérer émotionnellement de ses traumatismes". Assumer son passé, agir au présent et regarder vers l'avenir, tel pourrait être le credo de la star Cotillard !

Nous finirons ensemble, en salles le 1er mai 2019