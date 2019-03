Marion Cotillard par Guillaume Canet : "Je la remercie de m'avoir réveillé"

Depuis plus de dix ans, Marion Cotillard et Guillaume Canet forment l'un des couples les plus glamour et solides du cinéma français. Parents de Marcel (bientôt 8 ans) et Louise (qui fête ses 2 ans ce mois-ci), ils se soutiennent ainsi dans leurs projets respectifs et n'hésitent pas à prendre la parole via les réseaux sociaux pour se défendre.

Ainsi Marion Cotillard avait-elle relayé avec plaisir la réalisation de son amoureux, Rock'n'Roll, dans laquelle elle tient un rôle truculent, et ce qu'elle fait de nouveau avec les premières images de Nous finirons ensemble, la suite des Petits Mouchoirs. L'acteur et cinéaste a saisi son compte Instagram, lui aussi, mais pour défendre, non pas un film, mais un projet bien vaste et c'est avec des mots aussi enflammés qu'engagés qu'il explique pourquoi il se fait le relais de l'action de la mère de ses enfants.

"Je suis tellement fier de Marion et de l'énergie qu'elle fournit dans ses convictions. Ça fait de nombreuses années que son combat pour l'environnement perdure. J'ai appris beaucoup grâce à elle et pris conscience de la situation critique dans laquelle nous étions. Je la remercie pour cela de m'avoir réveillé... Elle se lance aujourd'hui dans un autre projet que je souhaitais partager avec vous !", écrit sur Instagram Guillaume Canet. En effet, il veut braquer les projecteurs sur le coup de coeur humain qu'a eu Marion Cotillard pour Flore Vasseur et son film Bigger Than Us.