Marion Cotillard et Arnold Schwarzenegger : Réunion au sommet pour le climat

Deux ans jours pour jour après l'Accord de Paris, et six mois seulement après la décision controversée du président Donald Trump de retirer les Etats-Unis de cet accord, les acteurs engagés pour l'écologie se sont retrouvés mardi 12 décembre 2017 à la Seine Musicale, sur l'île Seguin à Boulogne-Billancourt, afin d'assister au One Planet Summit, réunion mondiale consacrée au climat.

A cette occasion, entreprises, leaders internationaux mais aussi célébrités étaient présentes pour discuter des enjeux liés, notamment, au financement d'une transition écologique mondiale. Non loin du président Emmanuel Macron, qui s'est adressé aux chefs d'Etat afin d'encourager le financement public, Marion Cotillard et Arnold Schwarzenegger avait assuré le déplacement au côté de Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, pour s'adresser aux jeunes.

Unissons-nous, tous ensemble

Vêtue d'un large pull beige, l'actrice de 42 ans a prononcé des mots plein d'espoir, encourageant la nouvelle génération à se battre pour la sauvegarde de la planète. "Unissons-nous, tous ensemble. Vous avez la vie devant vous, poussez-nous, ceux qui se battent déjà et les sceptiques, poussez-nous à faire encore plus pour vous, pour les générations après vous, pour les enfants de vos enfants", a déclaré la compagne de Guillaume Canet.

Militant tout aussi engagé, l'interprète de Terminator et ex-gouverneur de Californie a exhorté son jeune public à croire en ses rêves, à ne jamais baisser les bras pour un monde "vert", meilleur. "Grâce à des gens comme vous, on y arrivera. Nous allons le faire pas à pas, mais nous finirons notre marathon et nous créerons un avenir avec des énergies propres. Alors n'acceptez pas qu'on vous dise non", a-t-il ajouté.

Si vous êtes à l'extérieur de ce combat, vous serez ringards

Lancé, Arnold Schwarzenegger a fait un parallèle avec son immense carrière, racontant comment il avait dû surmonter les commentaires de personnes sceptiques lui disant que ses rêves d'aller en Amérique, de devenir acteur puis gouverneur de Californie étaient "impossibles". "Je voulais être acteur principal au cinéma, tous les agents m'ont dit 'C'est impossible (...) vous ressemblez à un monstre'", a-t-il expliqué, appelant les enfants et adolescents du public à "visualiser" leurs objectifs. La star de 70 ans a bouclé cette conférence en dégainant son téléphone portable pour faire des selfies. Une vidéo publiée sur sa page Instagram le montre d'ailleurs au côté d'Emmanuel Macron, son "cher ami".