Martika en couple et bientôt enceinte ? La déclaration qui sème le doute...

Le baby boom du monde de la télé-réalité donne des idées à certains... Manon Marsault (Les Marseillais) a donné naissance à son petit Tiago, né de ses amours avec Julien Tanti. Dans la foulée, Liam (Les Marseillais) est devenue maman d'une petite Joy et Émilie Fiorelli (Secret Story) a accueilli sa fillette, Louna, née de son union avec son chéri le footballeur M'Baye Niang. Plus encore, Mélanie Da Cruz, Caroline Receveur et Sophia, toutes les trois révélées dans Secret Story (TF1 et NT1), sont enceintes. De quoi donner envie à Martika...

Interviewée par nos confrères de Public, l'ancienne candidate du Bachelor évoque sa vie amoureuse et en profite pour confier qu'elle est prête à suivre le mouvement. "Je n'ai jamais eu autant envie de fonder une famille... Je souhaiterais vraiment réaliser ce voeu dans les deux prochaines années !", lâche-t-elle alors.

Et c'est avec son nouveau chéri qui n'est autre que son voisin, avec qui elle se dit "très heureuse", que la belle souhaite réaliser ce beau projet. "Je n'ai jamais rencontré une personne qui me correspond autant", ajoute-t-elle. Pour rappel, entre Martika et Julien Guirado, tout est terminé depuis plusieurs semaines. Une rupture qui semble bel et bien définitive. "Julien, c'est du passé, assure la jolie brune. Je ne regarde pas en arrière ! Pour moi, ce qui compte, c'est mon présent et mon futur."